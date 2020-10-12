Президент Сербии: Белград не поддастся на ультиматумы Приштины и ЕС

Белград готов к переговорам по косовской проблеме и поиску компромисса, но не выполнению односторонних требований со стороны Приштины или Евросоюза. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя слова спецпредставителя ЕС Мирослава Лайчака, чем Брюссель ожидает от сербского руководства «далеко идущее решение косовского вопроса».

Вучич отметил, что ждёт от Лайчака конкретного разговора и одновременно усиления давления со стороны некоторых крупных государств, чтобы заставить Сербию согласиться с тем, чего от нее требуют, передает «Балканист.ру».

Вучич выразил надежду, что Евросоюз согласится с позицией, осуждающей неисполнение Приштиной обязательств по созданию Союза сербских муниципалитетов. При этом «власти» края требуют от Белграда признания независимости Косово и лишь только после этого обещают вернуться к вопросу формирования Союза, что, по мнению сербского президента, невозможно.

Вучич подчеркнул, что спецпредставитель ЕС оказался в незавидной ситуации. «Нелегко, когда каждый день вы получаете новости из Приштины о том, что там больше не хотят вести диалог. А вся суть сводится к тому, чтобы заставить Сербию признать независимость Косово», – подчеркнул сербский лидер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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