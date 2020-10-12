Экс-«премьер» Косово подтвердил «президентские» амбиции

Бывший полевой командир Армии Освобождения Косово, экс-«премьер» самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай подтвердил, что готов побороться за пост «президента» Косов. «Я вижу, что сейчас происходит, и полагаю, что пришло моё время», – заявил он, передает «Балканист.ру» со ссылкой на приштинские СМИ.

Издание отмечает, что выборы «президента» самопровозглашенной республики должны состояться в феврале будущего года, но могут быть назначены на более раннюю дату, если нынешнему «главе» Косово Хашиму Тачи придётся уйти в отставку в связи с судебным процессом в Гааге.

Правящая коалиция в косовском «парламенте» официально пока не выдвинула своего кандидата на это пост, однако входящий в неё «Альянс за будущее Косово», который возглавляет Харадинай, уже поддержал своего лидера в его президентских амбициях.

Возможным конкурентом Харадиная СМИ называют бывшего представителя самопровозглашенной республики в ООН и «посла» в США Bлеру Читаку, хотя против её кандидатуры уже выступил бывший «премьер-министр» и лидер радикальной партии «Cамоопределение» Альбин Курти.

«Президент» Косово избирается путем тайного голосования в косовском «парламенте».

Приштина, служба информации РИА «Новый День

Приштина. Другие новости 12.10.20

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