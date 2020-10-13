Косовские сепаратисты устроили гей-парад

В Приштине прошел четвёртый по счету гей-парад, который поддержал «президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи, передает «Балканист.ру».

В твиттере лидер косовский сепаратистов заявил, что работает над созданием консультационного совета, который будет заниматься вопросами равноправия для всех представителей ЛГБТ-сообщества в Косово.

На фоне вспышки заболеваемости коронавирусом «парад» прошел в формате автопробега. Из открытых окон машин развевались радужные флаги.

Как отмечает издание, предпринятые в июле этого года попытки косовского «министерства» юстиции разработать отдельный закон, позволяющий однополым парам регистрировать отношения, вызвали критику со стороны ЛГБТ-сообщества. Они сочли выработку подобного подхода «проявлением дискриминации». По мнению ЛГБТ-активистов, «конституция» гарантирует всем жителям Косово право вступать в брак и создавать семью, а специальный закон, регулирующий однополые партнерства, позволит государству и дальше отказывать в этих правах однополым парам.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 12.10.20

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