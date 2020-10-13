Белград подготовил жесткий ответ на отказ Приштины создать Союз сербских общин

Белград готов принять радикальные решения в ответ на саботаж Приштины, отказывающейся создавать на территории косовского края Союз сербских общин. Об этом заявил новый руководитель Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович по итогам встречи с представителями косовских сербов.

«Если Приштина в одностороннем порядке решит не выполнять свои обязательства перед Европейским союзом, то и сербы прекратят выполнять свои обязательства, вытекающие из Брюссельского соглашения. Мы рассмотрим возможность выхода из всех центральных институтов в Приштине и упразднения всех приштинских госорганов Косово и Метохии в районах, где преобладает сербское население», – подчеркнул Петкович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Директор Канцелярии обратил внимание, что сербы согласились участвовать в работе косовских «государственных» органов именно потому, что им были даны гарантии уважения коллективных прав через создание собственного Союза общин.

По его словам, Евросоюз, при посредничестве которого в 2013 году было подписано Брюссельское соглашение, обязывающее Приштину создать Союз сербских общин, пока не в состоянии повлиять на косовских сепаратистов и призвать их к исполнению обязанностей.

Вместе с тем Петкович пояснил, что Союз сербских общин является стратегически важным, и игнорирование обязательств по его созданию будет рассматриваться как открытая угроза правам сербского народа.

Петар Петкович вступил в должность директора Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии 9 октября. Его предшественник Марко Джурич назначен послом в Вашингтоне.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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