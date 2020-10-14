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Среда, 14 октября 2020, 15:16 мск

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Сербия готова купить российскую вакцину от коронавируса

Фото: novosti.rs

Сербия ведет переговоры с российской стороной по приобретению вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в онлайн-интервью ТАСС.

«Мы сейчас действительно ведем переговоры с другими странами, в том числе и по поводу российской вакцины», – сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство Республики Сербской со своей стороны также готово заказать до конца года 1 млн доз российской антикоронавирусной вакцины.

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