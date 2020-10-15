«Когда настанет время, все будет официально объявлено»: посол России в Сербии подтвердил планы Путина посетить Белград

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко подтвердил планы президента РФ Владимира Путина посетить Белград. «Лидеры России и Сербии находятся в постоянном и содержательном контакте и всегда координируют свои действия. Когда настанет время, все будет официально объявлено», – отметил дипломат, слова которого цитирует «Балканист».

Глава российского диппредставительства категорически опроверг сообщения сербских СМИ о якобы принятом решении отменить визит Путина. «Это не имеет никакого отношения к действительности. Это от начала и до конца безответственный вымысел», – подчеркнул он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщал, что российский лидер подтвердил свое участие в торжественных мероприятиях, посвящённых освобождению Белграда от немецко-фашистских захватчиков и окончанию реконструкции храма Святого Саввы, который в Сербии называют «второй Aйя- Cофией». Годовщина освобождения Белграда отмечается 20 октября.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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