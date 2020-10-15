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Четверг, 15 октября 2020, 19:41 мск

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Евросоюз давит на Приштину: Брюссельские соглашения должны выполняться

Фото: ec.europa.eu

Специальный представитель ЕС на переговорах по урегулированию конфликта Белграда и Приштины Мирослав Лайчак дал однозначно понять, что косовские «власти» должны выполнить обязательства по ранее подписанным Брюссельским соглашениям – речь идет о создании Союза сербских муниципалитетов (ССМ), передает «Балканист.ру».

Лайчак обратил внимание, что Брюссельские соглашения 2013 и 2015 года предусматривают формирование ССМ, и подчеркнул, что эти договоренности должны быть реализованы. «Это должно быть выполнено в соответствии с позицией Конституционного суда. Обсуждение Устава [ССМ] должно стать следующим шагом. Частью всеобъемлющего соглашения является то, что оно начинает применяться сразу после его подписания. Детали вокруг ССМ необходимо согласовывать», – сказал он.

Спецпредставитель ЕС также подчеркнул, что в переговорах Белграда и Приштины не должно быть недопонимания относительно подписанных ранее документов.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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