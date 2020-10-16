«Они говорят, русские злятся на Сербию. Это смешно»: Вучич ответил на выпады оппозиции

Москва и Белград сохраняют прекрасные отношения: все слухи, которые распространяет сербская оппозиция, не имеют отношения к действительности. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Они говорят, русские злятся на Сербию или на меня. Это смешно», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о визите президента РФ Владимира Путина в Белград, сербский лидер дал понять, что окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации. «Что касается президента Путина, я разговаривал с ним несколько раз, и ему не терпится приехать в Сербию, но вы знаете, когда у нас 15 тысяч больных и 300 скончавшихся, не время… И я вообще не видел, чтобы он куда-нибудь ездил. Мы все еще ждем его ответа, когда он приедет в нашу страну», – сказал Вучич, передает Балканист.ру».

По его сербского лидера, завершение работ в Храме Святого Саввы, на освещении которого ожидают Владимира Путина, отстает от графика на 20 дней. При этом Вучич анонсировал визит в Белград министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Я горжусь тем фактом, что правительство Сербии вложило за три года больше денег [в отделку храма], чем все остальные за предыдущие 107 лет. Путин должен был присутствовать. Господин Лавров обязательно приедет в Белград. У Сербии хорошие, прекрасные отношения с Россией», – заявил Вучич.

Стоит отметить, что накануне посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко категорически опроверг сообщения сербских СМИ о якобы принятом решении отменить визит Путина. «Это не имеет никакого отношения к действительности. Это от начала и до конца безответственный вымысел», – подчеркнул он.

«Лидеры России и Сербии находятся в постоянном и содержательном контакте и всегда координируют свои действия. Когда настанет время, все будет официально объявлено», – сказал дипломат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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