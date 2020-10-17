Сербские СМИ назвали дату визита главы МИД России в Белград

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград намечен на 28 октября, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербскую газету «Вечерние новости», которая приводит информацию источников в дипломатических кругах.

По данным издания, в ходе визита, который, как предполагается, продлится два дня, Лавров встретится с президентом Сербии Александром Вучичем и рядом государственных деятелей страны. В российском посольстве информацию «Вечерних новостей» не прокомментировали.

Ранее стало известно, что глава российской дипломатии в конце октября планирует посетить несколько стран Балканского региона, и Сербия среди них не упоминалась. «Bнезапный визит Сергея Лаврова в Белград может быть знаком того, что Россия и Сербия сохраняют крепкие дружественные отношения, несмотря на спекуляции прозападных СМИ об их ухудшении после подписания президентом Вучичем вашингтонского соглашения 4 сентября», – говорится в публикации.

Стоит отметит, что предстоящий визит Лаврова в Сербию станет вторым в этом году. Глава МИД России побывал в Белграде 18 июня. Тогда он сообщил, что Россия будет отстаивать национальные интересы Сербии на высшем международном уровне.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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