Белград могут закрыть на карантин

Член Кризисного штаба Сербии, эпидемиолог Предраг Кон предупредил о возможном карантине в Белграде в случае роста заболеваемости коронавирусом, передает «Балканист.ру».

«Я сейчас говорю всем гражданам и властям: если маски не работают, значит, нужно вводить «локдаун», закрывать Белград. Как это будет реализовано, меня более не интересует. Юристы должны объяснить, можно ли сделать это или нельзя. С самого начала эпидемии я говорю, что моя единственная «партия» и сфера интересов – это эпидемиология, и я не отступлю от этого», – сказал Кон, комментируя обвинения о якобы проведении линии правящей Сербской Прогрессивной партии по контролю над гражданами страны.

Кон заявил, что система здравоохранения Сербии в данный момент функционирует слаженно, но при этом нельзя игнорировать последствия возможной вспышки эпидемии коронавируса, которая, по словам врача, будет неизбежна, если граждане не перестанут относиться безответственно к своему и чужому здоровью.

Согласно последним данным, в Сербии зарегистрировано 227 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Двое скончались.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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