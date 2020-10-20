Сербию ждут досрочные парламентские выборы

Новый состав парламента и правительства Сербии получат ограниченный срок полномочий: выборы депутатов Скупщины состоятся досрочно – одновременно с президентскими 3 апреля 2022 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания президиума правящей Сербской Прогрессивной партии.

Вучич подчеркнул, что Сербская Прогрессивная партия получила огромную поддержку со стороны граждан на июньских парламентских выборах, но результат мог быть еще выше, если бы оппозиция отказалась от бойкота выборов. «Люди смогли понять, что другие намного хуже, несмотря на то, что те показывают недовольство нашей работой», – сказал президент Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Вучич отметил, для Сербской Прогрессивной партии было важно показать готовность меняться, продемонстрировать критическое отношение к себе и умение признавать то, что сделать не удалось. «Для нас было важно подумать о том, по какой программе мы работаем, какие планы мы будем реализовывать и что мы можем сделать для граждан», – заявил глава государства.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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