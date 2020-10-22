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Четверг, 22 октября 2020, 14:00 мск

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Глава МИД России отменил визит в Хорватию: задержится в Сербии на два дня

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отменил визит в Хорватию, вместо этого он пробудет в Сербии с 28 по 29 октября, что свидетельствует о приоритетах внешней политики Москвы, пишет сербская газета «Вечерние новости», которую цитирует «Балканист.ру».

Предполагается, что в Белграде Лавров проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, посетит Храм Святого Саввы и встретится с главой Сербской православной церкви.

Как отмечается в публикации, что в дипломатических и политических кругах визит министра иностранных дел России интерпретируют как чёткий ответ Кремля на спекуляции о проблемах в отношениях между Белградом и Москвой, якобы возникших после подписания соглашения в Вашингтоне.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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