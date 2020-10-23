В Белграде прошла акция протеста против фестиваля косовских албанцев

В столице Сербии несколько сотен человек вышли на протест против открытия в Центре культурной деконтаминации (ЦКД) фестиваля «Мирдита, добрый день», на котором представлена современная культурная жизнь самопровозглашенной республики Косово.

Члены и сторонники партии «Заветницы» пришли к зданию ЦКД с сербскими флагами, транспарантами и фотографиями с изображением разрушенных православных церквей в Косово. Протестующие пели патриотические песни, в том числе и гимн Сербии, и скандировали антиалбанские лозунги.

Полиция перекрыла улицы, но число участников акции возрастало. К движению «Заветницы» присоединились президент Ассоциации семей похищенных и убитых в Косово и Метохии Симо Спасич, Миша Вацич из Правой Сербии, фанаты белградского спортивного клуба «Партизан» и парни в футболках с надписью «Народный патруль».

В какой-то момент из толпы раздались ругательства и оскорбления в адрес Спасича, который находился по ту сторону полицейского кордона. Миша Вацич пел духовные песни с группой женщин перед полицейскими и членами жандармерии. Лидер партии «Заветницы» Милица Дурджевич сделала заявление, что фестиваль – это проявление «пропаганды великой Албании, которая пустила корни в сердце Белграда».

Когда начали прибывать молодые люди, которые пели фанатские песни, обстановка накалилась. В какой-то момент кто-то из группы фанатов «Партизана» бросил горящий файер в сторону кордона полиции. Некоторые из собравшихся призвали стоявших в оцеплении полицейских снять форму. Тем не менее, столкновений протестующих с полицией не произошло.

Открытие фестиваля «Мирдита, добрый день», который проводится в Белграде с 2014 года, было запланировано на 18:00, но его перенесли на более позднее время, так как протестующие начали расходиться только около семи вечера. Как утверждают организаторы, идея мероприятия состоит в том, чтобы представить текущую культурную сцену Приштины и инициировать сотрудничество между художниками и представителями сербских и албанских творческих сообществ.

Белград, Катарина Лане

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