Сербские полицейские попали под обстрел со стороны Косово

В районе административной границы между Косово и центральной Сербией произошло ЧП: патруль сербской полиции, прибывший на вызов по поводу кражи леса в районе города Куршумлия, попал под обстрел, передает «Балканист.ру».

Как сообщается, в ходе инцидента никто не пострадал. Органы правопорядка ведут расследование.

«Вечерние новости» отмечают, нелегальная вырубка не редкость в этих краях. Косовские преступники воруют лес не только в буферной зоне между Косово и Сербией, но и на территории самой Сербии. В районе Куршумлии вылазки с территории Косово отмечались чаще всего. Нередко доходит до применения оружия, причем со стороны сербской полиции были погибшие: один из таких случаев был в 2014 году.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 26.10.20

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