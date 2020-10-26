Убийства и продажа человеческих органов: жители Косово сотнями пропадают без вести

На территории самопровозглашенной республики Косово с начала 2020 года зафиксировано 112 случаев пропажи местных жителей без вести. По данным «полиции» края, чаще всего подобные ЧП происходят в Приштине.

В прошлом году на территории самопровозглашенной республики пропало 252 человека, а в 2018 году «полиция» зарегистрировала 240 таких случаев. По данным социологов, что в большинстве случаев жертвы похищений были проданы в проституцию или убиты криминальными группировками ради торговли органами.

Специалисты пришли выводу, что пропажа человека вызывает необратимые последствия не только у членов его семьи, так как стресс способствует развитию заболеваний, в том числе и психических, но и влияет в целом на общество, в котором люди перестают себя чувствовать защищенными и уверенными в завтрашнем дне.

Напомним, не так давно косовские СМИ сообщали о попытке нападения на сербского школьника, которого неизвестные среди бела дня пытались похитить и увезти на машине.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 26.10.20

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