Есть обнадеживающая тенденция: Россия и Сербия восстанавливают товарооборот после коронавирусного локдауна

Россия и Сербия постепенно восстанавливают товарооборот после весенних ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса. Об этом в интервью порталу «Балканист» сообщил глава Торгового представительства РФ в Сербии Андрей Хрипунов.

«В стоимостном выражении падение товарооборота за семь месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, составило порядка 20%. Примерно на столько же упал и наш экспорт. Сербский экспорт тоже показывает падение порядка 10%. В целом, такова объективная ситуация. Если же смотреть на нее не в количественном выражении, то это падение значительно меньше, и мы надеемся, что в ближайшее время оно будет нивелировано. Сейчас уже есть определенная тенденция, соответственно, к концу года падение будет выражено в одноцифровом значении», – сказал Хрипунов.

Глава Торгового представительства РФ в Сербии обратил внимание, что с начала пандемии и введения ограничений было отменено много крупных мероприятий, в том числе Санкт-Петербургский международный экономический форум, промышленный форум «Иннопром», что также негативно повлияло на динамику торгово-экономических отношений. В то же время Хрипунов пояснил, что в первой половине года, особенно во втором квартале, было замедление промышленного роста, соответственно, потребность в энергоносителях была уменьшена, и цены на энергоносители упали. «Все это повлияло на снижение нашего товарооборота. Сегодня ситуация такова, что, благодаря усилиям, которые предпринимаются правительствами и государственными органами как России, так и Сербии, мы наблюдаем стабилизацию товарооборота», – уточнил он.

По словам Хрипунова, пик падения промышленного роста, который в РФ наблюдался во втором квартале, в третьем квартале стабилизировался, и сейчас наблюдается рост. «Что касается Сербии, то мы видим, что по уровню экономики это страна, которая меньше всех в своем окружении пострадала от пандемии. Поэтому есть определенные, реальные надежды, что она сумеет к концу года минимизировать все эти потери, и уже в следующем [начнет] наращивать наш товарооборот, основываясь, прежде всего, на тех реальных контактах и планах, многие из которых были намечены, в том числе и в марте этого года», – отметил он.

Хрипунов напомнил, что в тот период в Казани состоялось заседание российско-сербской межправительственной комиссии (с российской стороны ее возглавляет вице-премьер Юрий Борисов, с сербской стороны был первый вице-премьер Ивица Дачич). «В объемном документе (порядка 20 страниц) были намечены все эти направления сотрудничества. И мы будем работать в этом направлении, прежде всего, уделяя внимание развитию российского сырьевого и энергетического экспорта. Здесь, слава Богу, у нас даже в этих условиях в этом году сохраняется определенный рост. Данное снижение вызвано безусловно, объективной ситуацией, которая складывается во всем мире из-за пандемии», – сказал глава Торгового представительства РФ в Сербии.

Комментируя влияние европейских антироссийских санкций на экономическое взаимодействие РФ и Сербии, Хрипунов отметил, что в 2014 году, когда были введены ограничения, совместно с Торгово-промышленной палатой Сербии был создан координационный центр. «И на первом этапе, – когда с российских прилавков стали исчезать определенные продукты европейских производителей, нам удалось проработать с сербами [вопрос поставок]. Были значительно увеличены поставки, прежде всего, продовольственной продукции. В первую очередь, мяса, продуктов мясопереработки, молочных продуктов, овощей и фруктов. В 2019 году, по сравнению с 2014-м, поставки продовольствия увеличились более чем в два раза (в стоимостном выражении)», – сказал он.

«Есть надежда, что в ближайшее время эти поставки будут увеличены», – добавил глава Торгового представительства РФ в Сербии.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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