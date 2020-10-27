Историческое событие: Белград и Баня Лука стали побратимами

Столицы Сербии и Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) подписали соглашение о побратимстве. Белград и Баня Лука планируют множество совместных мероприятий, которые сблизят сербов по обе стороны границы.

Комментируя это событие, мэр Белграда Зоран Радоичич заявил, что традиционные отношения двух сербских столиц, оформленные официально, помогут сербам на Балканах сделать их жизнь лучше и качественнее. «Нам важно, чтобы сербский народ, где бы он ни жил, развивал и укреплял свои связи», – заявил он.

Его заместитель Горан Весич выдвинул инициативу, которая должна придать новый импульс экономическому сотрудничеству. Иностранным инвесторам, заинтересованным в финансировании белградских проектов, предложат вкладывать средства также в Баня Луку.

Коллега, тёзка, а теперь и партнер белградского мэра – глава Баня Луки Игорь Радоичич назвал подписание соглашения «историческим шагом». «Мы в Баня Луке и Республике Сербской равняемся на Белград и Сербию и по праву считаем Белград нашей общей столицей», – сказал он.

Напомним, Баня Лука – это главный город Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины и населена преимущественно сербами. Сербия вкладывает немалые средства для поддержания своих соотечественников, живущих в Республике Сербской, которая все ещё восстанавливается после военного конфликта 90-х. Республики отмечают общий национальный праздник и приступили к строительству аэропорта в городе Требине, который свяжет два государства и позволит более эффективно развивать экономические отношения.

Республика Сербская могла бы присоединиться к Сербии, но ее статус в качестве энтитета Боснии и Герцеговины закреплён международным Дейтонским соглашением.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 27.10.20

Есть обнадеживающая тенденция: Россия и Сербия восстанавливают товарооборот после коронавирусного локдауна. / Балканские государства намерены отменить роуминг. / Убийства и продажа человеческих органов: жители Косово сотнями пропадают без вести. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»