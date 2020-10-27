Посол Сербии в России: Вашингтонское соглашение не повредило отношениям Москвы и Белграда

Отношения между Белградом и Москвой выдержали все испытания, и подписание Вашингтонского соглашения их не нарушило, о чем свидетельствует визит в Белград министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявил посол Сербии в России Мирослав Лазанский в интервью сербскому изданию «Политика».

«Я не знаю другой европейской страны, в которую Лавров приезжал дважды за год», – сказал Лазанский и напомнил, что президент РФ Владимир Путин также посетил Сербию трижды за четыре года.

Сербский дипломат отметил, что Россия уважает военный нейтралитет Сербии и при этом Москва не возражает против стремления Сербии в ЕС, но «им будет больно», если Сербия вступит в НАТО.

«Я знаю, что некоторые круги в Белграде хотели бы, чтобы отношения между Сербией и Россией были шумными, но это лишь заголовки, привлекающие внимание, в них нет ничего сенсационного», – подчеркнул Лазанский и подтвердил, что никто в Москве не вызывал его для разговора после встречи Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.

«Не было никаких негативных комментариев по поводу диверсификации энергоснабжения, в конце концов, президент Вучич сказал, что мы будем покупать самый дешевый газ, то есть российский», – констатировал дипломат.

Москва – Белград, Дмитрий Лане

Москва – Белград. Другие новости 27.10.20

Историческое событие: Белград и Баня Лука стали побратимами. / Есть обнадеживающая тенденция: Россия и Сербия восстанавливают товарооборот после коронавирусного локдауна. / Балканские государства намерены отменить роуминг. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»