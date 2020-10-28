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Среда, 28 октября 2020, 12:59 мск

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Косовские албанцы запугивают сербское население

Албанцы запугивают сербское население Косово и Метохии. B селе Племетина в православный праздник святой Параскевы ограблена очередная сербская семья.

Четверо неизвестных в масках в три часа ночи ворвались в дом и похитили сельскохозяйственную технику. Глава семьи Велько Вуксанович уточнил, что грабители украли пять тракторных аккумуляторов, бензопилу, сварочный аппарат, 500 литров машинного масла и тонну горючего для тракторов, а у соседей угнали автомобиль.

«Они это делают, чтобы оставить нас без средств к существованию и изгнать нас отсюда. Запугивают детей», – рассказывают местные жители, объясняя, что доверия к косовской полиции нет, поскольку ни одно подобное преступление (а их за последние три месяца уже произошло пять) ещё не было раскрыто.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович обратил внимание, что косовские сербы годами требуют формирования местной сербской общины, чтобы конституционным образом защитить себя от нападений, однако косовские власти, взявшие на себя это обязательство, подписав Брюссельское соглашение в 2013 году, упорно игнорируют его реализацию.

Приштина, Катарина Лане

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