Александр Боцан-Харченко назвал цели представительства минобороны РФ в Сербии

Открытие в Сербии представительства министерства обороны РФ является очередным шагом в развитии военно-технического сотрудничества Москвы и Белграда. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. При этом дипломат подчеркнул, что сравнения российской структуры с офисом НАТО неуместны.

«Сравнивать невозможно. Наша цель – способствовать военно-техническому сотрудничеству в части поставки оборудования и его обслуживания. Наше взаимодействие в этой сфере полностью соответствует международным обязательствам – как России, так и Сербии. Может быть, кого-то это не устраивает, но мы работаем так, как нравится нам», – цитирует посла «Балканист.ру» со ссылкой на sputniknews.com.

Дипломат пояснил, что «эта отрасль сотрудничества очень важна, и мы не скрываем этого». «Это касается планов по усилению сербской армии, что естественно и крайне важно для независимой и суверенной страны», – отметил Боцан-Харченко, напомнив, что президент Сербии Александр Вучич ранее открыто и неоднократно заявлял, что Белград привержен военному нейтралитету и намерен укреплять свою обороноспособность.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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