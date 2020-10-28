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Среда, 28 октября 2020, 14:26 мск

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Бывший «премьер-министр» Косово заразился коронавирусом

Фото: Reuters

Бывший глава «правительства» самопровозглашенной республики Косово, лидер партии «Самоопределение» Альбин Курти заразился коронавирусом. Об этом сам политик сообщил в социальных сетях.

Курти отметил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Косовский экс-«премьер» пояснил, что принял решение остаться в самоизоляции сразу после того, как ощутил симптомы: головную боль, боли в глазах и кашель.

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Балканы, В мире, Пандемия коронавируса, Политика, Европа, Коронавирус из Китая, Косовская проблема, Сербия,