Бывший «премьер-министр» Косово заразился коронавирусом

Бывший глава «правительства» самопровозглашенной республики Косово, лидер партии «Самоопределение» Альбин Курти заразился коронавирусом. Об этом сам политик сообщил в социальных сетях.

Курти отметил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Косовский экс-«премьер» пояснил, что принял решение остаться в самоизоляции сразу после того, как ощутил симптомы: головную боль, боли в глазах и кашель.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 28.10.20

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