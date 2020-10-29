Косовскому «правительству» грозит «обнуление»

«Конституционный суд» Косово готовится принять решение, которое может автоматически привести к отставке действующего «правительства» самопровозглашенной республики.

«Кабинет министров» и глава «правительства» Авдуллах Хоти были утверждены 61 голосом «за» в косовском «парламенте» в июне этого года. Позже выяснилось, что решающий голос принадлежал Этему Aрифи, который на момент утверждения «правительства» был лишен депутатского мандата и осужден на год и три месяца тюремного заключения за аферу с бюджетными средствами.

Радикальная партия «Cамоопределение», которую возглавляет экс-«премьер» Косово Альбин Курти, направила жалобу в «Конституционный суд» с требованием отменить результаты голосования в «парламенте» о назначении «правительства» и подтвердить незаконность участия в нем Арифи.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 29.10.20

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