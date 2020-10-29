«Пустой мешок стоять не может»: спикер сербского парламента указал на бессмысленность претензий оппозиции

Председатель Народной Скупщины Сербии Ивица Дачич подверг резкой критике заявления оппозиционных политиков, которые после своего бойкота оказались вне парламента и теперь просят Брюссель прислать своих экспертов на будущие выборы.

«Пустой мешок стоять не может. Прежде всего, оппозиции необходимо продумать свою политику и найти кандидатов, которые могут быть полезны избирателям», – подчеркнул он.

Комментируя недовольство сербской оппозиции планами проведения новой избирательной кампании через полтора года и требования организовать парламентские выборы в ближайшиее время, Дачич отметил, что по этой теме возможно также давление со стороны Брюсселя.

«Президент Вучич сказал, что в этом вопросе я могу ожидать давления со стороны администрации Брюсселя. Лидер Сербии считает, что необходим опытный политик, который сможет модерировать этот диалог. Я получил информацию, что мне сегодня может прибыть письмо от председателя Европейского парламента на эту тему», – сказал Дачич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 29.10.20

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