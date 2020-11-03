Кибермошенничество на 70 млн долларов: сербских хакеров экстрадируют в США

Одиннадцать подозреваемых в крупном мошенничестве сербских хакеров будут экстрадированы в США. Такое решение принято специальным управлением по борьбе с организованной преступностью при Верховном суде в Белграде, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Группа хакеров из города Ниш обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Через создание фейковых финансовых платформ киберпреступники похитили у граждан США 70 млн долларов.

Ранее американское министерство юстиции направило в Сербию запрос на выдачу хакеров. Верховный суд в Белграде принял положительное решение, основываясь на положениях 8-й главы договора о выдаче преступников, заключенного между Сербией и США.

Предполагается, что окончательное решение об экстрадиции будет принимать министерство юстиции. Правом на апелляцию не обладает только один из обвиняемых, после задержания он попросил, чтобы его выдали США по упрощенной процедуре.

Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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