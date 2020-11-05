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Четверг, 5 ноября 2020, 12:19 мск

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Экономический кризис в Косово: без работы осталось 75 тысяч человек

Фото: libertas.mk

В самопровозглашенной республике Косово обостряется экономический кризис: с начала пандемии коронавируса 75 тысяч человек лишились работы. Об этом сообщил глава независимого профсоюза Юсуф Aземи. По его словам, к концу года ситуация может стать еще более напряженной.

«Мы заметили рост количества безработных в течение года, и полагаем, что к декабрю эта цифра перевалит за сотню тысяч. Наши данные абсолютно точны, так как мы включили в них и тех, кто трудился «в черную», – пояснил Aземи косовским СМИ.

Налоговая служба Косово не опровергла данные профсоюза, и при этом указала, что с начала года в самопровозглашенной республике закрылось более 70 частных фирм. «C марта по октябрь закрылось 73 предприятия и есть ещё те, кто находится в процессе процедуры закрытия», – сообщили в налоговой службе.

Стоит отметить, что косовские власти три месяца назад одобрили меры финансовой поддержки граждан и бизнеса, однако этот законопроект до сих не внесен на рассмотрение в «парламент» самопровозглашенной республики.

Приштина, Катарина Лане

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