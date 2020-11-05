Гаагская прокуратура подтвердила обвинения против экс-спикера косовского «парламента» в военных преступлениях

Прокуратура Специального суда в Гааге, расследующего преступления во время вооруженного конфликта в Косово, подтвердила обвинение против бывшего спикера косовского «парламента» Кадри Весели, который в 1990-х годах был руководителем разведслужбы Армии Освобождения Косово.

Демократическая партия Косово, которую возглавляет Весели, подтвердила эту информацию.

Стоит отметить, что подобные обвинения в военных преступлениях, убийствах, похищении людей и торговле человеческими органами выдвинуты против действующего косовского «президента» Хашима Тачи.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 05.11.20

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