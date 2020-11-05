Косовский «президент» ушел в отставку: предстанет перед судом в Гааге за военные преступления

«Президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил о своей отставке после предъявленных обвинений в военных преступлениях в 1990-х годах, когда был полевым командиром Армии Освобождения Косово.

Тачи уточнил, что прокуратура Cпециального суда в Гааге, расследующего преступления во время косовского вооруженного конфликта в 90-е годы, подтвердила выдвинутое против него обвинение в совершении более 100 военных преступлений, в том числе торговле людьми и человеческими органами.

Срок полномочий Тачи на посту «президента» самопровозглашенной республики завершался весной следующего года. В ближайшее время должны быть назначены досрочные выборы. Главными претендентами на пост «президента» Косово приштинские СМИ называли «экс-премьер-министра» Рамуша Харадиная, который ранее также вызывался в гаагский суд, и косовского «дипломата» Влеру Читаку.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 05.11.20

Одиозному сербскому оппозиционеру предъявлено новое обвинение. / Гаагская прокуратура подтвердила обвинения против экс-спикера косовского «парламента» в военных преступлениях. / Экономический кризис в Косово: без работы осталось 75 тысяч человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»