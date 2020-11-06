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Пятница, 6 ноября 2020, 12:55 мск

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Косовский экс-«президент» вылетел в Гаагу

Лидеры косовских сепаратистов – экс-«президент» самопровозглашенной республики Хашим Тачи, бывший «премьер-министром» Кадри Весели и глава партии «Cамоопределение» Реджеп Cелими вылетели в Гаагу, где предстанут перед судом по обвинению в военных преступлениях. Самолет взлетел с военного аэродрома международной миссии KFOR.

Против лидеров сепаратистов, которые ранее были на руководящих постах в Армии Освобождения Косово, выдвинуто обвинение в убийствах, пытках, торговле людьми и человеческими органами во время вооружённого конфликта 1990-х, в результате которого Сербия подверглась бомбардировкам НАТО, а южная автономия страны незаконно провозгласила свою независимость.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 05.11.20

Сербская Демократическая партия утонула в долгах. / Косовский «президент» ушел в отставку: предстанет перед судом в Гааге за военные преступления. / Одиозному сербскому оппозиционеру предъявлено новое обвинение. Читать дальше

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Метки / Косовская проблема

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