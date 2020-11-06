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Пятница, 6 ноября 2020, 15:53 мск

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В доме экс-«президента» Косово проводятся обыски

Сегодня сотрудники силового подразделения международной миссии EULEX проводят обыск в особняке бывшего «президента» самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи, который накануне ушел в отставку после обвинений в военных преступлениях.

Тачи обвиняется почти по 100 пунктам, которые касаются преступлений во время вооруженного конфликта в Косово в 1990-х годах. Ему вменяется, в том числе, участие в торговле человеческими органами, изъятие которых происходило в так называемом «жёлтом доме» в одном из албанских поселений.

Примечательно, что резиденция Тачи также желтого цвета. Обыски проводятся в домах других косовских сепаратистов, которые накануне вместе с экс-«президентом» отправились в Гаагу, где их ожидает суд.

Приштина, Катарина Лане

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