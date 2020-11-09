Президент Сербии поздравил с победой на выборах в США Джо Байдена

Президент Сербии Александр Вучич поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США и поблагодарил Дональда Трампа за сотрудничество.

«Искренние поздравления Джо Байдену с избранием президентом США. Желаю вам мудрости и решительности в противостоянии существующим вызовам во благо Америки и мира. Надеюсь на продолжение хорошего сотрудничества с вами, такого же, как и с Дональдом Трампом, за что я ему очень благодарен», – цитирует заявление Вучича «Балканист.ру».

Ранее президент Сербии отмечал, что сохранение поста президента США за Трампом был бы «лучшим вариантом» для Сербии, но готов поздравить Байдена, если его выберут президентом США.

Комментируя победу Байдена на выборах, председатель сербского парламента Ивица Дачич подчеркнул, что неоднократно заявлял о сохранении хороших отношений между Белградом и Вашингтоном независимо от результатов избирательной кампании.

Дачич отметил, что Сербия продолжит выполнять условия Вашингтонского соглашения о нормализации экономических отношений с самопровозглашенной республикой Косово, которое было подписано в Белом доме 4 сентября в присутствии президента США Дональда Трампа, несмотря на избрание на пост лидера страны Джо Байдена. «Мы – серьёзное государство, и над тем, что мы подписали, будем работать. Будет ли какая-то другая сторона оспаривать подписанное? Возможно. Возможно, албанцы думают, что, если Байден победил, они не должны будут выполнять то, что написано в соглашении», – сказал Дачич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 09.11.20

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