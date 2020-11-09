Сегодня экс-«президент» Косово предстанет перед гаагским судом

Сегодня перед судом в Гааге предстанет один из основателей и командиров так называемой Армии Освобождения Косово (АОК), экс-президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи, обвиняемый в преступлениях, совершенных в Косово и северной Албании в период с марта 1998 года по сентябрь 1999 года.

Согласно судебной документации, после доставки в следственный изолятор 5 ноября Тачи попросил провести заседание суда до вторника, 10 ноября. Это ходатайство было удовлетворено, слушание состоится сегодня, в понедельник, 9 ноября. Представлять его интересы в суде будет адвокат Денис Хоппер.

Предполагается, что в рамках судебного процесса Тачи сначала зачитают обвинительный акт, в котором вместе с экс-«премьером» Косово Кадри Весели и другими активными участниками АОК Якупом Красничи и Реджепом Селими он обвиняется в различных видах уголовных преступлений, в том числе военных, и преступлениях против человечности.

Экс-«президенту» Косово предъявят обвинения по 10 пунктам, включающим 98 убийств, 18 известных жертв насильственных исчезновений и более 416 незаконных задержаний, которые выполнялись либо по его приказу, либо с его ведома или его помощью. После этого судья предложит ему признать себя виновным.

Тачи прибыл в Гаагу после отставки с должности «президента» самопровозглашенной республики. Якуп Красничи, арестованный накануне и переведенный в Гаагу, сегодня тоже впервые предстает перед судом, а Кадри Весели и Реджеп Селими утром и во второй половине дня во вторник, 10 ноября. Тачи был политическим комиссаром и командующим АОК, Весели – руководителем разведки, Селими – главным оперативником, а Красничи – заместителем командующего и пресс-секретарем.

Как ожидается, за ходом слушаний можно будет следить в режиме онлайн через веб-сайт Специального трибунала.

Гаага, Катарина Лане

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