Ключевой свидетель: президента Черногории могут вызвать в гаагский суд

Президент Черногории Мило Джуканович может отправиться в Гаагу в качестве ключевого свидетеля по делу о военных преступлениях, в которых обвиняются экс-«президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи. Такое мнение высказал директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан Зияд Бечирович.

«Конечно, наиболее интересными и полезными будут показания президента Черногории Мило Джукановича, который может дать показания в качестве «коронного свидетеля» о личных связях с Хашимом Тачи и другими», – сказал Бечирович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Эксперт уточнил, что президент Черногории во время войны участвовал в принятии решения об отправке военных и полицейских сил в Косово. «Джуканович остался единственным живым свидетелем, который может достоверно свидетельствовать о событиях в Косово и регионе», – пояснил Бечирович.

По его оценкам, судебные процессы в Гааге продлятся несколько лет, и обвиняемые будут добиваться освобождения из под стражи на основании того, что добровольно явились в суд для дачи показаний. «Но, учитывая давление на свидетелей обвинения и опыт Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, общие процессы все же могут пойти по другому пути», – полагает эксперт.

Бывший «президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи сегодня, 9 ноября, в 15:00 предстанет перед судьями Специального трибунала в Гааге по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Гаага, служба информации РИА «Новый День»

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