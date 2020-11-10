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Вторник, 10 ноября 2020, 12:23 мск

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Россия предлагает Сербии совместное производство вакцины против covid-19

Фото: Минздрав РФ

Россия направила сербским властям предложение о совместном производстве российской вакцины против коронавируса на территории Сербии. Об этом сообщила официальный представитель компании Smart tech Наталия Шатилина.

«Россия намерена помочь Сербии, как сделала это во время первой волны вируса covid-19, когда направила своих военных и врачей на дезинфекцию сербских городов, больниц и школ. Подобный договор у нас существует с пятью государствами, Сербия – самое маленькое из них, но не менее важное», – сказала Шатилина.

По ее словам, соответствующая документация уже отправлена в министерство здравоохранения Сербии и сейчас российская компания, производящая вакцину, ожидает ответ. При этом Шатилина уточнила, что в Сербии существуют все необходимые возможности для производства препарата.

Кроме того, подобное сотрудничество рассматривается с Черногорией и Республикой Cербской (энтитет Боснии и Герцеговины).

Белград, Катарина Лане

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