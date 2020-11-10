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Вторник, 10 ноября 2020, 18:34 мск

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Британский адвокат Хашима Тачи перепутал албанский флаг с косовским

Фото: balkanist.ru

Британский адвокат экс-«президента» Косово Хашима Тачи Деннис Xоппер оконфузился на слушаниях по делу бывшего лидера косовских сепаратистов, обвиняемого в военных преступлениях и преступлениях против человечности, передает «Балканист.ру».

Защитник предъявил претензии, что в зале заседаний отсутствует алый флаг с чёрным орлом, который на самом деле является албанским государственным символом, в то время как косовский флаг сине-жёлтый.

Тачи предстал перед Специальным судом в Гааге накануне. Бывшему боевику так называемой Армии Освобождения Косово, которая в Сербии считается террористической организацией, вменяется в вину участие в ста эпизодах насилия, убийств, пыток и торговли человеческими органами во время косовского вооружённого конфликта 1998-1999 годов. На первом слушании косовский экс-«президент» заявил о своей невиновности.

Гаага, служба информации РИА «Новый День»

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