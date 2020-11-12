Президент Сербии: «Замороженный конфликт» может обернуться катастрофой

Президент Сербии Александр Вучич выступил за разрешение косовской проблемы, обратив внимание, что «замороженные конфликты» на примере Нагорного Карабаха могут обернуться катастрофой. Об этом сербский лидер заявил в обращении к согражданам.

«Многие полагают, что сейчас для Сербии ситуация с Косово намного более благоприятная, чем раньше. На примере Hагорного Карабаха мы видим, как внезапно может вспыхнуть «замороженный конфликт» и в какую катастрофу он может вылиться», – подчеркнул Вучич.

По его словам, для Сербии важно решить проблему Косово и Метохии. «Мы не имеем права оставлять нашим детям «замороженный конфликт», мы обязаны искать компромиссное решение», – сказал он.

«Наша позиция – это позиция мира, мы готовы вести диалог с Приштиной и искать решение проблемы. В противном случае у нас могут начаться столкновения. Я уверен, что люди и сами это прекрасно понимают», – заключил президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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