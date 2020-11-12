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Четверг, 12 ноября 2020, 13:48 мск

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Президент Сербии: «Замороженный конфликт» может обернуться катастрофой

Фото: danas.rs

Президент Сербии Александр Вучич выступил за разрешение косовской проблемы, обратив внимание, что «замороженные конфликты» на примере Нагорного Карабаха могут обернуться катастрофой. Об этом сербский лидер заявил в обращении к согражданам.

«Многие полагают, что сейчас для Сербии ситуация с Косово намного более благоприятная, чем раньше. На примере Hагорного Карабаха мы видим, как внезапно может вспыхнуть «замороженный конфликт» и в какую катастрофу он может вылиться», – подчеркнул Вучич.

По его словам, для Сербии важно решить проблему Косово и Метохии. «Мы не имеем права оставлять нашим детям «замороженный конфликт», мы обязаны искать компромиссное решение», – сказал он.

«Наша позиция – это позиция мира, мы готовы вести диалог с Приштиной и искать решение проблемы. В противном случае у нас могут начаться столкновения. Я уверен, что люди и сами это прекрасно понимают», – заключил президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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