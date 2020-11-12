Сербия ожидает до конца года почти 2 млн доз вакцины против коронавируса

До конца года Сербия получит первые партии вакцины от коронавируса. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич в ходе обращения к нации.

«На данном этапе мы обеспечили себе 1 млн 800 тысяч доз. Скорее всего, первой прибудет вакцина Phizer, но мы продолжаем вести переговоры с китайскими и российскими партнёрами», – уточнил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии подчеркнул, что первыми вакцину получат граждане, находящиеся в группе риска: врачи, полицейские и военнослужащие.

Ранее стало известно, что российская компания предложила сербскому правительству совместное производство вакцины «Cпутник V» на территории Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 12.11.20

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