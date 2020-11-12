Косовские сепаратисты отправили на экспорт защитные маски с логотипом террористов

На сербской границе задержана партия защитных масок с логотипом так называемой Армии Освобождения Косово (АОК), которая в Сербии считается террористической организацией.

Как пишет «Балканист.ру», маски были обнаружены на административном переходе Хоргош на границе с Венгрией при обыске автобуса, следовавшего из самопровозглашенной республики Косово в Швейцарию.

Издание отмечает, что АОК напрямую причастна к погромам, убийствам и насилию над сербским населением во время косовского вооружённого конфликта 1998-1999 годов. Бывшие полевые командиры Армии – ныне ушедшие в отставку высокопоставленные косовские политики – сейчас находятся под следствием Специального суда в Гааге.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 12.11.20

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