российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 ноября 2020, 18:00 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Косовские сепаратисты отправили на экспорт защитные маски с логотипом террористов

Фото: 945theanswer.com

На сербской границе задержана партия защитных масок с логотипом так называемой Армии Освобождения Косово (АОК), которая в Сербии считается террористической организацией.

Как пишет «Балканист.ру», маски были обнаружены на административном переходе Хоргош на границе с Венгрией при обыске автобуса, следовавшего из самопровозглашенной республики Косово в Швейцарию.

Издание отмечает, что АОК напрямую причастна к погромам, убийствам и насилию над сербским населением во время косовского вооружённого конфликта 1998-1999 годов. Бывшие полевые командиры Армии – ныне ушедшие в отставку высокопоставленные косовские политики – сейчас находятся под следствием Специального суда в Гааге.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 12.11.20

В Сербии началась охота на коррупционеров: арестовано 28 чиновников. / Сербия ожидает до конца года почти 2 млн доз вакцины против коронавируса. / Президент Сербии: «Замороженный конфликт» может обернуться катастрофой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

Президент Сербии: «Замороженный конфликт» может обернуться катастрофой

Британский адвокат Хашима Тачи перепутал албанский флаг с косовским

Ключевой свидетель: президента Черногории могут вызвать в гаагский суд

Сегодня экс-«президент» Косово предстанет перед гаагским судом

В доме экс-«президента» Косово проводятся обыски

Косовский экс-«президент» вылетел в Гаагу

Косовский «президент» ушел в отставку: предстанет перед судом в Гааге за военные преступления

Гаагская прокуратура подтвердила обвинения против экс-спикера косовского «парламента» в военных преступлениях

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Европа, Косовская проблема, Сербия,