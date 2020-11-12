Депутаты сербского парламента заразились коронавирусом

Двое депутатов Народной Скупщины от «Единой Сербии» Войислав Вуйич и Славенко Ункович заразились коронавирусом. Об этом сообщил лидер партии Драган Маркович Пальма.

Как пишет «Балканист.ру», парламентарии ранее присутствовали на заседаниях сербского парламента и сидели рядом с другими народными избранниками.

Маркович Пальма призвал всех депутатов оставаться дома при появлении первых симптомов болезни. Ранее сам политик утверждал, что переболел коронавирусом всего за 40 минут.

Коалиция «Единой Сербии» и Социалистической партии Сербии нынешнего спикера Народной Скупщины Ивицы Дачича на последних парламентских выборах заняла второе место.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 12.11.20

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