«Гнусная ложь»: косовские сепаратисты увидели в заявлении президента Сербии угрозу войны

«Министерство иностранных дел» самопровозглашенной республики Косово выступило с обвинениями в адрес президента Сербии Александра Вучича, который накануне сравнил ситуацию в косовском крае с конфликтом в Нагорном Карабахе и высказал опасения, что «замороженный конфликт» может обернуться катастрофой.

Как считает Приштина, президент Сербии, «сравнивая Косово с Нагорным Карабахом, (президент Сербии) открыто угрожает войной, поэтому Приштина продолжит диалог с Белградом только после того, как войдет в НАТО». В сообщении косовского «МИД» также говорится, что Россия, будучи посредником в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, и Сербия якобы используют это для своего вооружения против НАТО, передает «Балканист.ру».

«Российско-сербские усилия по подрыву стабильности и мира в регионе противоречат европейским ценностям и обречены на провал, как это было в 1999 году после позорной капитуляции в Косово», – подчеркивается также в заявлении Приштины.

В ответ спикер сербского парламента Ивица Дачич назвал это заявление «гнусной ложью». «Весь мир говорит о преступлениях AOK (Армии Освобождения Косово) и суде в Гааге, поэтому косовские власти распространяют гнусную ложь о Сербии и Александре Вучиче», – пояснил он.

Дачич также подчеркнул, что президент Сербии никому не угрожал войной, а, наоборот, высказался за мирное разрешение конфликта путем переговоров. «B Приштине, очевидно, забыли, что время лжи и безоговорочной любви к НАТО и Евросоюзу позади. Всем понятно, что Сербия – конструктивный партнёр и основа стабильности Балкан», – указал спикер сербского парламента.

Белград – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Белград – Приштина. Другие новости 13.11.20

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