Сотрудничество России и Сербии достигло исторического максимума

Россия продолжает активно развивать сотрудничество Сербией, несмотря на слухи об охлаждении отношений двух стран после подписания Белградом вашингтонского соглашения о нормализации экономических отношений с самопровозглашенной республикой Косово, говорится в публикации сербской газеты «Курир», которую цитирует «Балканист.ру».

«Россия и Сербия доказали, что могут рассчитывать на взаимную поддержку в любых сложных ситуациях», – подчеркивается в материале, опубликованном на первой полосе издания.

В пример приводится ратификация соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сербией, завершение строительства газопровода «Балканский поток» (ветки «Турецкого потока»), открытие регионального информационно-учебного центра «РЖД» в Белграде, скорое появление представительства Министерства обороны РФ в Сербии и российское предложение о совместном производстве вакцины от коронавируса «Cпутник V».

Экс-глава сербского МИД Живадин Йованович считает развитие российско-сербских отношений следствием мудрой многовекторной внешней политики Белграда. «Те, кто обвинял нас в том, что мы сидим на пяти-шести стульях, получили чёткий ответ. Стратегическое партнерство предполагает доверие и общее мнение по ключевым вопросам. Мы усиливаем отношения с Москвой и Пекином, надеемся на прогресс с Вашингтоном, а в отношении Евросоюза у нас далеко идущие цели», – пояснил дипломат.

Экс-посол Сербии в Мексике Милисав Пайич, в свою очередь, полагает, что в нынешней ситуации речь идет о подтверждении исторического максимума российско-сербских отношений. «Не забудьте, что у НАТО давно есть свой офис в Белграде, логично было предложить России симметричный шаг. Сербия развивает сбалансированное сотрудничество со всеми. Для России территория Балкан – это сфера геополитических интересов, как и для остальных крупных игроков на политической карте мира», – подчеркнул Пайич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 13.11.20

«Гнусная ложь»: косовские сепаратисты увидели в заявлении президента Сербии угрозу войны. / «Рассадник организованной преступности»: Россия рассчитывает на справедливый суд над экс-«президентом» Косово. / Депутаты сербского парламента заразились коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»