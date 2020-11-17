«Или – мафия, или – мы!» Глава МВД Сербии объявил войну криминальным кланам

Новый министр внутренних дел Сербии Александр Вулин обозначил приоритетные задачи своего ведомства, в числе которых назвал усиление борьбы с организованной преступностью и мафией. По его словам, в первоочередные цели полиции также входят борьба с уличной преступностью, предотвращение продажи наркотиков в школах, насилия, карманных краж и других противоправных действий, из-за которых граждане страны не чувствуют себя в безопасности.

«В этой стране у мафии не будет своего государства! Или – мафия, или – мы!» – заявил Вулин в эфире утренней ежедневной программы государственного телевидения РТС.

Комментируя резонансное преступление в Белграде, когда в подземном гараже торгового центра киллером был убит член одной из преступных группировок, глава МВД Сербии сказал, что «нет безопасных мест, когда мафия ведет свои войны».

«Речь идет о двух кланах – Кавачском и Шкалярском, которые являются одними из самых сильных наркокланов в Европе. Брутальность и жестокость, с которыми они проворачивают свои дела, почти кинематографичны», – пояснил Вулин.

При этом министр внутренних дел подчеркнул, что в Сербии не будут править те, кто не победил на выборах, и подтвердил намерение раскрыть связи преступных кланов с государственными структурами, о чем заявлял президент страны. «Александр Вучич никогда не говорит ничего случайного и непроверенного. Конечно, у нас есть информация о связи людей из мафиозных кругов с государственными структурами, некоторые из них уже установлены», – заверил глава МВД Сербии.

Противоборствующие Кавачский и Шкалярский преступные кланы образовались в Черногории в поселках Кавач и Шкаляри. Внимание к Кавачской группировке со стороны сербских правоохранительных органов усилилось после ряда громких убийств на территории Сербии. Подозреваемым вменяется в вину создание преступной организации, вымогательство, незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Шкалярский клан известен тем, что занимается незаконным оборотом наркотиков и исполнением заказных преступлений. Раньше эти кланы действовали вместе, но преступный союз распался в 2015 году после пропажи 200 килограммов кокаина мафии в испанском городе Валенсия. С тех пор Кавачская и Шкалярская группировки враждуют.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 16.11.20

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