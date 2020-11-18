Против косовских боевиков в Гааге выступят 153 свидетеля

Специальный суд в Гааге, который выдвинул обвинения против бывших политических лидеров самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи, Якупа Kрасничи, Кадри Весели и Реджепа Cелими в военных преступлениях, заслушает показания 153 свидетелей, часть из которых выступит по видео-связи.

Обвинение подготовило 1 842 документа с доказательствами на 43 108 страницах, 1 500 материальных улик и более 20 часов видео- и аудиозаписей, доказывающих, что экс-«президент» и бывшие «премьер-министры» Косово в свою бытность полевыми командирами Армии Освобождения Косово участвовали в убийствах сербов, пытках и торговле человеческими органами. Прокуратура намерена потребовать специальной защиты для свидетелей, чьи показания могут им стоить жизни.

Ранее во время судебного процесса в Гааге над бывшим главой «правительства» Косово Рамушем Харадинаем, который был полевым командиром Армии Освобождения Косово, и его соратником Фатмиром Лимаем были убиты десятки свидетелей, что позволило боевикам выйти на свободу.

Сегодня состоится очередное заседание Специального суда, на котором судья решит, будут ли обвиняемые на время слушаний заключены под стражу.

Гаага, Катарина Лане

Гаага. Другие новости 18.11.20

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