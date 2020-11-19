Свидетели преступлений косовских террористов опасаются за свою жизнь

Ряд свидетелей и жертв преступлений албанских террористов отказались сотрудничать со Специальным судом по преступлениям Армии освобождения Косово (АОК) из страха за свою жизнь. Речь идет в том числе о процессе над экс-«президентом» самопровозглашенной республики и другими политическими лидерами сепаратистов, передает «Балканист.ру».

В официальном документе прокуратуры, опубликованном в качестве приложения к постановлению о выдачи ордеров на арест косовского экс-«президента» Хашима Тачи, бывших спикеров «парламента» Кадри Весели и Якупа Красничи, а также главы депутатской группы партии «Самоопределение» Реджепа Сулейми, сообщалось, что среди свидетелей, работавших в миссиях ОБСЕ и ООН на территории Косово и Метохии с 1998 по 2000 год, есть те, кто считает, что сотрудничество с судом может представлять угрозу для их безопасности. В итоге обвинительное заключение было подтверждено показаниями 153 свидетелей.

При этом известны факты, когда свидетели в итоге отказывались от выступления в суде. Например, бывший сотрудник ООН и ОБСЕ, который сейчас работает в полиции за пределами Косово, однако обладает там родственными связями, отказался участвовать в расследовании прокуратуры, сославшись на многочисленные угрозы свидетелям и инциденты, связанные с теми, кто давал показания против членов АОК.

Похожие инциденты были во время процесса над бывшим «премьер-министром» Косово Рамуша Харадиная, который ранее также был полевым командиром АОК. В СМИ со ссылкой на источник в суде приводится случай, когда сотрудник ОБСЕ был под наблюдением бывшего члена АОК, связанного со службой безопасности, в то время как обвиняемый судом экс-боевик находился под следствием.

Гаага, служба информации РИА «Новый День»

Гаага. Другие новости 19.11.20

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