«Угроза нацбезопасности»: заместителя мэра Белграда не пустили в Косово

Делегация из сербской столицы во главе с заместителем мэра Белграда Гораном Весичем, направлявшаяся в Kосовскую Митровицу для подписания соглашения о побратимстве, была остановлена на пограничном переходе Яринье.

Вооружённые сотрудники косовской полиции запретили проезд заместителю мэра Белграда, объяснив это приказом из Приштины, в котором говорится, что «Горан Весич угрожает национальной безопасности Косово». Остальным членами делегации было позволено продолжить путь.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 23.11.20

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