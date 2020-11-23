«Угроза нацбезопасности»: заместителя мэра Белграда не пустили в Косово

Делегация из сербской столицы во главе с заместителем мэра Белграда Гораном Весичем, направлявшаяся в Kосовскую Митровицу для подписания соглашения о побратимстве, была остановлена на пограничном переходе Яринье.
Вооружённые сотрудники косовской полиции запретили проезд заместителю мэра Белграда, объяснив это приказом из Приштины, в котором говорится, что «Горан Весич угрожает национальной безопасности Косово». Остальным членами делегации было позволено продолжить путь.
Белград, Катарина Лане
Белград. Другие новости 23.11.20
В Сербии введены дополнительные ограничения из-за коронавируса. / Еще один иерарх Сербской православной церкви госпитализирован с коронавирусом. / Черногория оказалась в числе лидеров по заболеваемости коронавирусом в Европе. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube