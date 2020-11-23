Белград обвинил Приштину в нарушении соглашения о свободе передвижения

Косовские власти не готовы к нормализации отношений с Белградом и нарушают соглашение о свободе передвижения. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, комментируя решение Приштины запретить въезд вице-мэру Белграда Горану Весичу на территорию края.

«Это, помимо всего прочего, вопиющее нарушение соглашения, регулирующего свободу передвижения. А объяснение Приштины, что пребывание Весича в Косово и Метохии представляет «угрозу безопасности», настолько абсурдно, что не заслуживает серьезного комментария», – констатировал Петкович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Он также подчеркнул, что об этом инциденте будут проинформированы международные организации.

Сам Весич, комментируя утренний инцидент, заявил, что правительство Косовских сепаратистов таким образом демонстрирует отсутствие заинтересованности в возвращении сербского населения на территорию края. «Сегодня мы должны были осмотреть ход строительства детского парка и дома для сербских беженцев в Косовской Митровице. Это проекты, финансируемые Белградом. Власти в Приштине показали, что не хотят, чтобы сербские дети в Косово имели детскую площадку и чтобы сербские беженцы возвращались в свои дома. Вот политика Приштины», – подчеркнул Весич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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