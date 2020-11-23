Хорватия усилит военный контингент в Косово

Правительство Хорватии приняло решение увеличить количество своих военных в составе международной миссии KFOR с 40 до 150 человек и отправить им в поддержку два вертолета ВВС. Власти страны высказали «решительную поддержку» усилиям НАТО по сохранению безопасности в Косово, а также в регионе в целом.

«Текущий кризис происходит в нашем непосредственном окружении, в районе, который важен для Республики Хорватия и для стабильности всего региона Юго-Восточной Европы. Ситуация с безопасностью в Республике Косово зависит от нарушенных межэтнических отношений, незаконной миграции, а также вербовки боевиков Исламского государства (организация запрещена в РФ) и их возвращения. Нарушения безопасности в Республике Косово могут иметь последствия для экономики Хорватии», – говорится в документе.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 23.11.20

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