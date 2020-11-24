Лидерам косовских сепаратистов запретили в Гааге посещения родственников

Политическим и военным лидерам Косово, которые предстали перед гаагским судом по обвинению в военных преступлениях Армии освобождения Косово (АОК) и преступлениях против человечности, запретили посещения родственников, передает «Балканист. ру» со ссылкой на пресс-секретаря Специального суда Aнгелу Гриеп. По ее словам, общение возможно только по видеосвязи.

Как сообщается, эти меры приняты в связи с обострением эпидемиологической обстановки.

Напомним, сейчас в гаагской тюрьме «Хаагланден» находятся, по меньшей мере, пятеро косовских политиков из числа бывших боевиков, которые обвиняются в преступлениях, совершенных в ходе вооружённого конфликта в Косовском крае в 1990-е годы. Экс-«президенту» самопровозглашенной республики и бывшему полевому командиру АОК Хашиму Тачи грозит пожизненное заключение в случае, если будут подтверждены все обвинения в пытках, убийствах и торговле человеческими органами.

Перед Специальным судом предстали, в том числе, экс-спикеры «парламента» самопровозглашенной республики Кадри Весели и Якуп Красничи, а также лидер депутатской группы партии «Cамоопределение» Реджеп Cелими, состоявшие в АОК, которая в Сербии считается террористической организацией.

Гаага, служба информации РИА «Новый День»

Гаага. Другие новости 23.11.20

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