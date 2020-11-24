Власти Белграда подают в Европейский суд иск против Приштины

Заместитель мэра Белграда Горан Весич, которому накануне запретили въезд на территорию самопровозглашенной республики Косово, объявив его «угрозой национальной безопасности», направит иск против сепаратистских властей Приштины в Европейский суд по правам человека.

«Мы ожидаем реакцию Европы на запрет свободы передвижения», – подчеркнул Весич, указав, что сотрудничество муниципалитетов – один из приоритетов европейского сообщества.

«Приштина ведёт политику, цель которой изгнать сербов из Косово. Если бы албанцы намеревались открыть у нас детскую площадку, мы бы не стали им мешать, так как считаем, что сербские и албанские дети могут играть вместе», – сказал заместитель мэра Белграда.

Напомним, накануне Весич намеревался посетить Kосовскую Митровицу для подписания соглашения о побратимских отношениях и открытия детского игрового парка.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 24.11.20

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