Приштина заручилась поддержкой Хорватии

Самопровозглашенная республика Косово обратилась к Хорватии с просьбой повлиять на позицию Брюсселя в переговорах с Сербией по урегулированию косовского конфликта. Такую просьбу озвучила «министр» иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стубла премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу и министру иностранных дел Гордану Грлич-Радману на встрече в Загребе, где обсуждались перспективы стратегического сотрудничества, передает «Балканист.ру».

В частности, косовский «министр» попросила Хорватию – как члена Евросоюза и страну, «лучше всего разбирающуюся в региональной проблематике», – помочь Брюсселю с определением трех ключевых элементов диалога Белграда и Приштины. По словам Харадинай-Стублы, на переговорах с Сербией при посредничестве ЕС для косовской стороны важен «принцип уважения территориальной целостности, конституционного порядка и унитарного характера», обозначение временных рамок для достижения окончательного соглашения и определение конечной цели процесса переговоров, которая для Косово заключается «в двустороннем взаимном признании».

Издание отмечает, что стороны договорились о реализации соглашения о стратегическом партнерстве в целях усиления сотрудничества в таких сферах, как внешняя и региональная политика, безопасность и экономика. Косовский представитель выразила Загребу благодарность за непрерывную и постоянную поддержку.

Хорватский министр иностранных дел пообещал, что Загреб продолжит поддерживать инициативы по принятию Приштины в региональные и международные организации. Также Грлич-Радман не исключил и либерализации визового режима между ЕС и Косово. «Принимая во внимание приверженность Косово евроатлантической цели, я надеюсь, что ЕС в скором времени примет решение о визовой либерализации с Косово», – заявил хорватский министр.

Загреб – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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