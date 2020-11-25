Сербия договорилась с Китаем о покупке высокоскоростных поездов

Сербия до конца 2021 года закупит в Китае высокоскоростные поезда. Об этом сообщил министр строительства, транспорта и инфраструктуры Томислав Момирович по итогам переговоров с послом КНР в Белграде Чен Бо, передает «Балканист.ру».

«Мы говорили о покупке поездов, которые смогут ехать со скоростью 200 км/ч по нашим железным дорогам, о первой фазе строительства скоростного участка пути «Белград – Будапешт», а затем и участка «Белград – Ниш» железнодорожного Коридора-10, – уточнил Момирович после встречи. – Я уверен, что до конца 2021 года у нас появятся высокоскоростные поезда, и наши граждане по достоинству оценят преимущества железнодорожного транспорта».

Посол Китая, в свою очередь, заявила, что инфраструктурные проекты являются важнейшей областью сотрудничества двух стран, отметив, что строительство скоростной магистрали в Сербии является частью глобального проекта «Пояс и путь».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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